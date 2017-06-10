Раменское, Московская область, 10 июня, 2017, 19:42 — ИА Регнум. В Раменском районе Подмосковья в результате стрельбы, по последним данным, погибли 4 человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Paul Wordingham Стрельба

Трагедия произошла в субботу, 10 июня, в поселке Кратово.

«На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых, — сказал источник. — Таким образом, общее число погибших составляет 4 человека».

Место ЧП оцеплено. В настоящее время сотрудники спецслужб штурмуют дом, где забаррикадировался злоумышленник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня в поселке Кратово (Раменский район Подмосковья) неизвестный открыл стрельбу по людям.

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