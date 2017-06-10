Анкара, 10 июня, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Власти Турции выступают за восстановление стабильности в регионе Персидского залива. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бахрейна Шейхом Халидом бин Ахмедом Аль-Халифой.

Pixabay.com Мечеть. Турция

«Анкара против разногласий между мусульманскими странами, и выступает за то, чтобы имеющиеся противоречия нашли свое решение до наступления праздника Рамазан», — сказал турецкий министр.

Чавушоглу также добавил, что решение о размещении войск Турции в Катаре было принято несколько лет назад для обеспечения «безопасности во всем регионе».

«Целью является обеспечение безопасности всех стран Залива», — подчеркнул дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня с Катаром разорвали отношения Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Власти этих стран считают, что Доха поддерживает террористов и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Вскоре власти Йемена, Ливии, Мавритании, Мальдив, Коморских островов также заявили о разрыве отношений с Катаром. Сенегал отозвал своего посла в Дохе. Власти Джибути заявили о снижении уровня дипломатических отношений с Катаром.

Читайте также: Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг этой арабской страны

Читайте также: Глава МИД Катара поблагодарил Россию за предложенную помощь