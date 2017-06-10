Калуга, 10 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Власти Калужской области пытаются удержать рост цен, увеличив долю калужской продукции на местном продовольственном рынке.

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В 15 калужских магазинах одной из федеральных торговых сетей сегодня широко представлена востребованная покупателями продукция калужских фермерских хозяйств в рамках нового регионального проекта «Магазин в магазине», сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Об этом рассказал на совместном заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров. Глава ведомства рекомендовал муниципалитетам области активизировать работу по увеличению доли продукции местных товаропроизводителей в рамках данного проекта.

По словам министра, на особом контроле властей также находится и работа по продвижению знака «Калужский продукт», который подтверждает, что товар произведен в Калужской области и соответствует всем требованиям качества и безопасности.

В частности, Николай Владимиров напомнил, что маркировка пищевых продуктов этим знаком направлена, прежде всего, на поддержку местных производителей высококачественных продовольственных товаров и привлечение к ним внимания потребителей. Право использования знака предоставляется на два года. В настоящее время с маркировкой «Калужский продукт» реализуется 26 наименований продукции семи калужских организаций.

Между тем за период с 31 мая по 7 июня 2017 года в калужских магазинах федеральных торговых сетей произошло увеличение цен на картофель — на 12,4%, морковь — на 6% и сахар-песок — на 3,8%. Яблоки подорожали на 3,5%.

В Калуге установились максимальные среди соседних областных центров регионов ЦФО цены на мясные консервы, масло сливочное и подсолнечное, а также на помидоры.