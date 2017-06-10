Раменское, Московская область, 10 июня, 2017, 18:50 — ИА Регнум. В Раменском районе Подмосковья неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Jonathanmallard Выстрел

ЧП произошло в субботу, 10 июня, в поселке Кратово.

«Количество раненых возросло до трех, еще один человек — скончался», — уточнил источник.

По предварительным данным, мужчина, открывший стрельбу по людям и забаррикадировавшийся в частном доме, находится в неадекватном состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют штурм дома.