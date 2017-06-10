Астана, 10 июня, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Сегодня в Астане состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Akorda.kz Главы государств

Первоначально заседание совета прошло в узком составе — в нем приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На заседании председательствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что за 16 лет своего развития Шанхайская организация сотрудничества обрела международное признание и стала эффективной площадкой многопрофильного взаимодействия.

«Проделана значительная работа по укреплению безопасности в регионе, углублению экономического взаимодействия и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Сформирована солидная договорно-правовая база. Созданы прочные институциональные основы, усиливается ее региональное и глобальное влияние. Нынешнее заседание в последний раз проходит в шестистороннем формате. Сегодня мы подпишем решения о завершении процедуры приема и предоставлении статуса государств-членов ШОС Республике Индия и Исламской Республике Пакистан. Прием новых членов придаст мощный импульс развитию организации и будет содействовать росту ее международного авторитета. Проводится системная работа по последовательному достижению ключевых целей и эффективной реализации всех совместных решений. Особое внимание уделяется вопросам преодоления новых вызовов и угроз стабильности и безопасности. В частности, в рамках данного саммита планируется принятие Заявления о совместном противодействии международному терроризму и подписание Конвенции по противодействию экстремизму. Это станет значимым вкладом ШОС в борьбу с этим глобальным злом», — заключил президент Казахстана.

Затем было проведено заседание в расширенном составе, где уже присутствовали главы стран-наблюдателей и приглашенные гости. Участвовали генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

В мероприятии также приняли участие главы делегаций государств-наблюдателей при ШОС — президент Афганистана Ашраф Гани, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

Присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Аманжол Жанкулиев, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Ле Лыонг Минь и исполнительный директор секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй.

В соответствии с повесткой дня заседания стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития ШОС на предстоящий период, возможные совместные шаги по продвижению практического сотрудничества в рамках организации, а также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Открывая встречу в качестве председателя заседания, президент Казахстана обратил внимание на завершение процесса принятия Пакистана и Индии в полноправные члены ШОС и подчеркнул историческую важность проводимого саммита.

«Наша нынешняя встреча, без преувеличения, станет историческим событием — впервые расширяется состав организации. С сегодняшнего дня полноправными государствами-членами ШОС становятся Республика Индия и Исламская Республика Пакистан. Теперь зона ее ответственности охватывает территорию с населением более 3 миллиардов человек. Таким образом, она вступила в новый этап своего институционального развития уже как «Шанхайская восьмерка». Сегодня мы являемся свидетелями роста эскалации и геополитической напряженности в некоторых регионах, прилегающих к пространству ШОС. В этой связи принятие нашим Советом Заявления глав государств-членов ШОС о совместном противостоянии международному терроризму является своевременным шагом», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Согласно регламенту, по завершении работы заседания председательство в ШОС перешло к Китайской Народной Республике.

По итогам заседания глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества были приняты следующие документы:

1.Астанинская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества;

2. Конвенция ШОС по противодействию экстремизму;

3. Решение Совета глав государств-членов ШОС о завершении процедуры приема Республики Индии в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС;

4. Решение Совета глав государств-членов ШОС о завершении процедуры приема Исламской Республики Пакистан в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС;

5. Решение Совета глав государств-членов ШОС о долевых взносах государств-членов ШОС в связи с предоставлением Республике Индии и Исламской Республике Пакистан статуса государства-члена ШОС;

6. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Генерального секретаря Организации о деятельности ШОС за прошедший год;

7. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры в 2016 году;

8. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Положения о постоянном представителе государства-члена ШОС при РАТС ШОС;

9. Решение Совета глав государств-членов ШОС о прекращении действия решений Совета глав государств-членов ШОС;

10. Заявление глав государств-членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму (принимается без подписания);

11. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС (принимается без подписания).

После заседания на пресс-брифинге генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов обозначил особенности и результаты прошедшего саммита. Подчёркнуто историческое значение расширения объединения и соответствующими решениями Совета глав государств-членов ШОС Индии и Пакистану предоставлено полноправное членство в Организации. Главы государств выступили за дальнейшее углубление разнопланового взаимовыгодного сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС.

Главы государств считают важным дальнейшее укрепление ШОС в качестве эффективной полноформатной региональной организации, нацеленной на активное участие в формировании более справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства полицентричной модели мироустройства, содействие процессу демократизации международных отношений, созданию эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества, формированию сообщества единого будущего для человечества.

Выражена поддержка усилиям правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на становление мирного, стабильного и экономически процветающего государства, свободного от терроризма, экстремизма и наркопреступности. Подчёркнута центральная координирующая роль ООН в международных усилиях по стабилизации и развитию этой страны.

Главы государств выступили за политическое урегулирование в Сирийской Арабской Республике через широкий межсирийский диалог на основе положений, соответствующих резолюций СБ ООН. Они убеждены, что Астанинский процесс будет способствовать созданию необходимых условий для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН.

Главы государств позитивно оценили усилия по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы между Исламской Республикой Иран и «шестеркой» международных посредников при участии Европейского союза.

Главы государств выступили за скорейшее урегулирование кризиса на Украине на основе полной реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Главы государств подчеркнули важность дальнейшего развития разностороннего сотрудничества ШОС с ООН, ее специализированными институтами, СВМДА, ОДКБ, СНГ, АСЕАН, а также с другими международными и региональными организациями и структурами.

Главы государств приветствовали деятельность Республики Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017−2018 гг.

Главы государств подчеркивают, что подписанная 9 июня 2017 года в Астане Конвенция ШОС по противодействию экстремизму будет способствовать укреплению международно-правовой базы по противостоянию новым вызовам и угрозам. Конвенция ШОС по противодействию экстремизму направлена на укрепление безопасности всех государств-членов ШОС, повышение эффективности сотрудничества их компетентных органов и совершенствование законодательства в этой сфере.

Главы государств выступили за подготовку в рамках ООН универсального кодекса правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве.

Главы государств подчеркнули важность развития сотрудничества в области борьбы с преступлениями в информационно-коммуникационной сфере и призвали к разработке соответствующего международно-правового документа при центральной координирующей роли ООН.

Главы государств приветствовали инициативу «Один пояс, один путь» и, высоко оценивая итоги Форума международного сотрудничества «Один пояс, Один путь» 14−15 мая 2017 года в Пекине, высказались за их реализацию, в том числе путем координации международных, региональных и национальных проектов, ориентированных на сотрудничество в целях обеспечения устойчивого развития на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды.

Главы государств отметили важность продолжения консультаций на экспертном уровне по обсуждению вопроса о создании Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС в целях финансового обеспечения совместных проектов в рамках ШОС.

Выступая за совершенствование многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, главы государств подчеркнули необходимость планомерной практической реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

Главы государств подчеркнули важность активного участия Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС в реализации многосторонних проектов.

Председательство Республики Казахстан в ШОС заслуженно получило самые высокие оценки. На пути к саммиту постоянно чувствовалось самое заинтересованное внимание со стороны лично президента и правительства Казахстана. Достаточно отметить, что за 345 дней казахстанского председательства состоялось свыше 300 мероприятий различного уровня и направленности, венцом которых стал Астанинский саммит ШОС. Это действительно был выдающийся период деловой активности во всех сферах деятельности Организации.

Во-первых, в рамках казахстанского председательства ШОС ее наработки и достижения были представлены более чем на 100 различных международных конференциях, форумах и площадках в Азии, Европе и Америке.

Во-вторых, в период председательства Казахстана взаимодействие ШОС с Всемирной организацией — ООН — вышло на качественно новый уровень. В штаб-квартире ООН в Нью Йорке и в Венском отделении ООН были проведены первые в истории совместные между ШОС и ООН мероприятия высокого уровня. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствовал укрепление сотрудничества ООН и ШОС.

Справка: полный текст информационного сообщения по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества можно прочитать по этой ссылке.

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