Лондон, 10 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум. «В Брюсселе рассчитывали, что тори выиграют выборы «за явным преимуществом», как говорят в боксе. И такая победа позволит Мэй расслабиться. Сделает ее более мягким и податливым переговорщиком, — считает тройка авторов Джордж Паркер, Алекс Баркер и Артур Бизли. — Результаты голосования 8 июня Евросоюза насторожили и даже вызвали опасения».

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Специалисты полагают, что «поскольку в стране будет формироваться так называемый подвешенный парламент, в котором никому не светит иметь абсолютное большинство, то значит, планы ЕС по организации переговоров и тактике их ведения можно выкинуть в корзину. Политика британской стороны точно не будет совпадать с той позицией, которую Мэй намечала два месяца назад».

«Не время танцевать и пить шампанское, анализируя итоги голосования, — сказал FT некий чиновник в руководстве ЕС. — Ситуация и без того была сложной, а теперь она только усугубилась».

Авторы допускают, что Мэй может согласиться ради того, чтобы остаться в таможенном союзе, пойти на сохранение свободы передвижения людских ресурсов через британскую границу, но это им кажется маловероятным. Скорее лидер тори останется верна идее перекрытия границ для беженцев. И это решение может вызвать раскол в стане остающихся 27 членов Сообщества — соглашающиеся с позицией Альбиона в этом вопросе захотят и свои границы для поступающих иммигрантов сделать непрозрачными.