Киев, 10 июня, 2017, 17:53 — ИА Регнум. «Судья Блэр (26 мая) продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года), — говорится в сообщении. — Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 г. РФ выделила Украине $3 млрд на выполнение социальных обязательств Киева перед бюджетниками и пенсионерами. Сейчас украинская сторона настаивает, что этот кредит был взяткой экс-президенту Украины Виктору Януковичу, незаконно отстраненному от власти в ходе госпереворота в феврале 2014 г.

В марте 2017 г. Высокий суд Лондона в ускоренном порядке вынес вердикт, обязывающий официальный Киев выплатить РФ как номинальную стоимость еврооблигаций в размере $3 млрд, так и всю сумму начисленных по долгу процентов.

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