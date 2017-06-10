Ташкент, 10 июня, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш облетел на вертолете и осмотрел акваторию терпящего экологическую катастрофу Аральского моря, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана.

NASA Аральское море. Снимок из космоса

«Антониу Гутерреш вылетел из Самарканда в Нукус, а затем, пересев на вертолет, совершил полет к Аральскому морю», — сообщил собеседник агентства.

Он также осмотрел «кладбище» кораблей на высохшем берегу Аральского моря в городе Муйнаке, пообщался с местными жителями.

В пресс-службе отметили, что генсек ООН до поездки в Каракалпакию обсудил вопросы смягчения последствий экологической катастрофы Аральского моря с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Город Муйнак расположен более чем в 100 км от Аральского моря. Ранее это был портовый и промышленный город, о котором напоминают лишь остовы рыболовецких и промышленных судов.

Аральское море до 1960 года было четвертым по размерам озером мира, однако за последние 40 лет его площадь сократилась вдвое, уровень воды снизился на 18 метров, объем воды уменьшился в пять раз, исчезла рыба.

Соль высохшего бассейна Аральского моря вперемешку с пестицидами, занесенными в водоем течением впадающих в него рек, разносится по всему региону и угрожает экологии и здоровью людей.

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