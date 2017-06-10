Воронеж, 10 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Тамбова в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа утром 10 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

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Посадка была совершена в аэропорту Воронежа в 10:26. В этот момент на борту самолета находились 17 пассажиров.

Как сообщается, причиной, по которой пилоты приняли решение о совершении посадки, стал дефект лобового стекла.

Сейчас следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно информации на сайте аэропорта Тамбова, рейсы в Сочи совершаются на самолетах Bombardier CRJ200 авиакомпанией «Руслайн». Эта авиакомпания является основным и единственным перевозчиком, работающим в тамбовском аэропорту: помимо Сочи, рейсы осуществляются в Москву, Санкт-Петербург, Анапу.