Владивосток, 10 июня, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В Приморском крае локомотив на железнодорожном перегоне сбил группу детей. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона

Соломатин Артур Александрович aka Ammendorf Поезд

ЧП произошло в субботу, 10 июня, около населенного пункта Новый на перегоне Надеждинская-Совхозная Дальневосточной железной дороги (ДЖД).

По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое детей, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.