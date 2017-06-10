Луганск, 10 июня, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР совместно с представителями «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» сегодня, 10 июня, передала украинской стороне тело бойца ВСУ, погибшего в районе села Желобок Славяносербского района при попытке прорыва обороны Республики. Об этом с места событий в районе Счастья передает корреспондент Луганского Информационного Центра.

Mil-lnr.info Передача тела бойца ВСУ

«Придерживаясь норм международного гуманитарного права, представители Народной милиции ЛНР и «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» сегодня передали тело военнослужащего ВСУ, который погиб при попытке наступления на населенный пункт Желобок», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он уточнил, что передача тела состоялась в районе моста через реку Северский Донец у подконтрольного ВСУ Счастья.

«Мы считаем, что любой военнослужащий достоин большего, чем лежать под открытым небом летом, и, проявив такую инициативу, мы сегодня в районе моста населенного пункта Счастье передали тело военнослужащего ВСУ его родственникам», — отметил подполковник.

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Председатель «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» Сергей Шонин пояснил, что передача тела состоялась по просьбе украинской стороны.

Передаче тела предшествовала эвакуация тела силами Народной милиции ЛНР совместно с представителями «Союза ветеранов Афганистана Луганщины».

«По просьбе гуманитарного проекта ВСУ «Груз-200» была проведена операция по эвакуации и передаче тела погибшего военнослужащего ВСУ в районе населенного пункта Желобок при обоюдном взаимном содействии организации тишины», — отметил Шонин.

Напомним, что 9 июня представителями Народной милиции ЛНР совместно с председателем «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» Сергеем Шониным и заместителем председателя Виктором Муха в районе населенного пункта Желобок был осуществлен поиск тел военнослужащих ВСУ, погибших в результате безуспешной попытки продвинуться к населенному пункту Желобок. Тело одного военнослужащего ВСУ 9 июня извлечено и перевезено в морг Республиканской больницы, в настоящее время принимается решение по дальнейшим действиям. 10 тел эвакуировала украинская сторона, добавили в Народной милиции.

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Ранее сообщалось, что ВСУ в течении дня 7 июня неоднократно предпринимали попытки прорвать оборону Народной милиции в районе села Желобок Славяносербского района. В результате боестолкновений ВСУ потеряли 11 погибшими и 18 ранеными.