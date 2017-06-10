Москва, 10 июня, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Гроза с дождем и усиление ветра ожидаются в ближайшее время в Москве. Об этом сообщает в субботу, 10 июня, Главное управление МЧС России по столице.

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«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 15:00 мск до 24:00 мск 10 июня в Москве (включая ТиНАО) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что во время «разгула стихии» возможны повал деревьев, повреждение кровель домов, повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций и повреждению автотранспорта.

9 июня Гидрометцентр сообщил, что в выходные 10−11 июня в Московском регионе ожидается теплая комфортная погода, возможны кратковременные дожди.

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