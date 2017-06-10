Москва, 10 июня, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями, задержан в Москве. Об этом сообщает в субботу, 10 июня, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

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«Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ РФ после приобретения им билета для вылета за рубеж», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011—2013 гг. Горьков «вопреки установленному порядку и интересам АО «Роснано» и его единственного акционера — государства» размещал финансовые средства государственной корпорации (речь идет о суммах от 460 до 740 млн рублей) в кредитном учреждении «Смоленский банк». В декабре 2014 года у кредитной организации «Смоленский банк» была отозвана лицензия, а компания «Роснано» лишилась своих средств в размере более 738 млн рублей.

«При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Против Андрея Горькова было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».