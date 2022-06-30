Великий Новгород, 10 июня, 2017, 16:15 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 10 июня, торжественного открыли бюст новгородского писателя, историка, исследователя народной культуры, Почётного гражданина Великого Новгорода Дмитрия Балашова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, бюст установили в сквере, который носит имя писателя — на пересечении улиц Андреевской и Фёдоровский ручей. Автором бюста стал новгородский скульптор Сергей Гаев.

Duma.nov.ru Открытие памятника Дмитрию Балашову

На открытии монумента ансамбль русских народных инструментов «Новгородская мозаика» исполнил романсы на стихи Дмитрия Балашова. Ученик гимназии «Эврика» Дмитрий Артамонов прочитал стихотворение писателя «Он поднял меч», а учащиеся гимназии «Гармония» подготовили творческий подарок — постановку «Сказки Терского берега Белого моря».

Отметим, что церемония состоялась в рамках празднования Дня города. 1158-летие Великого Новгорода будет отмечаться три дня и завершится 12 июня, в День России.

В нынешнем году праздник проходит под девизом «Сделано в Великом Новгороде». По центру города сегодня прошло праздничное шествие новгородцев — работников предприятий и организаций Великого Новгорода, состоялась церемония возложения «Букета тысячи цветов» к памятнику «Тысячелетие России» в Новгородском кремле. Праздничные мероприятия идут на нескольких площадках областного центра и завершится огненным шоу на городском пляже и фейерверком в акватории реки Волхов.

Напомним, новгородский писатель Дмитрий Балашов — автор повести «Господин Великий Новгород», исторического романа «Марфа Посадница», цикла романов «Государи Московские», за который в 1966 году был удостоен литературной премии имени Льва Толстого. За заслуги в области литературы был награжден орденом «Знак Почёта». В 1997 году за роман «Святая Русь» удостоен Большой литературной премии России. Широко известен как знаток и собиратель русского фольклора. Писатель трагически погиб в июле 2000 года в 72-летнем возрасте. Памятник писателю в Великом Новгороде собирались установить с 2010 года — был объявлен сбор средств среди горожан.