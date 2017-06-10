Санкт-Петербург, 10 июня, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по техническим причинам не смог взлететь пассажирский самолет Boeing 735, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

Dmitry Karpezo Boeing авикомпании UTair

«По рейсу UT360 — прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда, — сообщил источник. — Пассажиров отправят другим рейсом «ЮТэйр» и рейсами других авиакомпаний».

Отмечается, что самолет «Санкт — Петербург — Москва» выехал на взлетно-посадочную полосу (ВПП), начал разгон, но затем остановился. По предварительным данным, у воздушного судна не открылись закрылки.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины ЧП.

«10 июня перед вылетом рейса по маршруту Санкт-Петербург — Москва UT-360 во время разгона воздушного судна сработал датчик, сигнализирующий о неисправности одной из его систем. В связи с этим командир воздушного судна принял решение прервать взлёт и вернуться в аэропорт. Действия экипажа в данной ситуации соответствовали требованиям воздушного законодательства и Руководства по производству полетов авиакомпании. По предварительным данным, вылет рейса перенесен до 18:00 по местному времени. Пассажирам предложено отправиться в Москву на другом рейсе авиакомпании. Также в связи с изменением времени вылета пассажирам были предложены прохладительные напитки и горячее питание. Авиакомпания «ЮТэйр» неукоснительное соблюдает все процедуры обеспечения безопасности полетов в интересах пассажиров и приносит извинения за сложившуюся ситуацию», — сообщила пресс-служба ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»."Экипаж своевременно и адекватно оценил ситуацию и принял абсолютно правильное решение прервать взлёт и совершить возврат в аэропорт вылета. Надеюсь, что профессиональные качества наших пилотов, достойные самой высокой оценки, и впредь будут помогать справляться с внештатными ситуациями, обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности полетов и комфорт наших пассажиров», — прокомментировал летный директор «ЮТэйр» — Пассажирские авиалинии» Андрей Ситнянский.