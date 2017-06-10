Киев, 10 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна никогда не вернётся в Советский Союз. Это заявление он сделал сегодня, 10 июня, на церемонии запуска «таймера безвиза», который отсчитывает оставшиеся часы до введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Это будет уже окончательное «Прощай» Российской империи, и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая «Битлз», — пафосно заявил Порошенко.

Украинский президент считает, что теперь украинцы возвращаются в «семью европейских народов».

«Таймер безвиза» Порошенко включил возле здания администрации президента Украины. Собственно безвизовый режим начнёт действовать с 11 июня.

Пришедшая к власти на Украине в 2014 году группировка долго клянчила у Евросоюза «безвиз» и кормила беднеющих украинцев обещаниями о том, что «вот-вот» они смогут ездить в Европу без виз.

В итоге Евросоюз сжалился и разрешил украинским гражданам ездить в страны Евросоюза на небольшие туристические и деловые поездки без виз. На самом деле этот безвизовый режим ничего не дает украинцам, так как при пересечении границы они всё равно должны подтверждать свою платежеспособность, указывать цель поездки, предоставлять документы о том, что они забронировали отель или их ждут родственники. Преимущество только в том, что теперь украинцам не надо получать туристическую визу в посольстве той или иной страны ЕС и платить за неё пошлину.

При этом речь не идет о поездках на учёбу или работу в Евросоюз. Для этого украинцам всё равно надо получать визы.