Севастополь, 10 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Севастополь отпразднует День России и День основания города, который отмечается 14 июня, фестивалем военных оркестров, морской регатой и выставками. Свой единственный концерт в Крыму даст известный французский пианист Николя Челоро, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова В этом году отмечается 234-я годовщина со дня основания города Севастополя

В этом году отмечается 234-я годовщина со дня основания города Севастополя. Много лет любимым мероприятием горожан является выставка цветов на Приморском бульваре, в этом году она пройдет в понедельник. Цветоводческие хозяйства и каждый из районов города представляют цветочные композиции и соревнуются на самое красочное и необычное украшение своих выставок и стендов.

Праздничные дни будут насыщены разнообразными событиями.

Концерт французского пианиста и композитора Николя Челоро состоится в Античном театре «Херсонеса Таврического» в День России. Музыкант исполнит как собственные произведения, так и великие произведения фортепианной музыки: Моцарта, Бетховена, Дебюсси и другие.

Программой празднования с 9 по 12 июня в Севастополе запланированы автопробег, танцевальный флешмоб, марафонский заплыв на 10 км, международный фестиваль военных оркестров «На страже мира-2017», парусная регата «Кубок Крыма-2017».Завершится празднование Дня основания города Севастополя и Дня России фейерверком над площадью Нахимова в 22 часа.