Донецк, 10 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой сегодня, 10 июня, возобновила свою работу после двухдневного простоя из-за обстрелов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Об этом журналистам Донецкого агентства новостей сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

«Только что мы запустили агрегаты, станция заработала, все в порядке. Уже пошла вода на Красноармейское направление (территория, подконтрольная украинским властям)», — проинформировал собеседник.

Он добавил, что наряду с этим было повторно проведено обследование местности на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Эти работы проходили в присутствии российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей миссии ОБСЕ.

В результате свыше 30 единиц взрывоопасных предметов было выявлено и обезврежено на территории насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода.

После проведенных процедур разминирования подсчитали число обезвреженных и обнаруженных боеприпасов — их оказалось более 30 единиц. В частности, саперы выявили артиллерийские снаряды калибра 122 мм и мины 82 и 120 мм.

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Напомним, что в ночь с 8 на 9 июня подразделения Киева нанесли удары по территории Южнодонбасского водовода. В результате была остановлена насосная станция 1-го подъема. Как сообщал представитель КП «Компания «Вода Донбасса», в этой связи без воды остался ряд крупных городов в юго-западной части Донбасса, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и многие другие.

Накануне «Вода Донбасса» заявила о планах провести восстановление оборудования и запустить насосную станцию в работу. Однако позднее стало известно, что процедура затягивается по вине украинской стороны в СЦКК, которые не смогли вовремя предоставить данные ранее гарантии безопасности. В связи с этим запуск водовода был перенесен на 10 июня.