Екатеринбург, 10 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Свердловской области 10 июня официально стартовала кампания по выборам главы региона. Решение о выдвижении кандидатов для участия в выборах губернатора приняли партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Партия пенсионеров за справедливость», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Герб Свердловской области

Члены свердловского регионального отделения «Единой России» приняли решение о выдвижении Евгения Куйвашева в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Свердловской области. В данный момент Евгений Куйвашев исполняет обязанности главы региона и до назначения кандидатом участвовал в процедуре предварительного голосования, где его единственным соперником был глава свердловских «единороссов» Виктор Шептий.

Также выдвинули своих кандидатов региональные отделения ещё двух парламентских партий. От КПРФ кандидатом на выборы губернатора пойдёт управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфёнов, а ЛДПР выдвинут депутат Государственной думы Игорь Торощин. Его кандидатура была рекомендована руководством партии.

Кандидатом на выборы главы Свердловской области от «Партии пенсионеров за справедливость» выдвинут Дмитрий Сергин. Он сообщил, что документы в избирательную комиссию Свердловской области будут переданы завтра, 11 июня, так как избирком работает в выходные по предварительному уведомлению, сообщают «Накануне.RU».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года, единый день голосования.

Напомним, что выставить свои кандидатуры на выборах главы региона также намеревались глава Екатеринбурга и городской думы Евгений Ройзман, бывший руководитель регионального отделения партии «Патриотов» Сергей Ярутин и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв.

Кроме того, о планах бороться местная художница Лени Сморагдова и осуждённая за репост, а затем оправданная Евгения Чудновец.