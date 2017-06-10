Самара, 10 июня, 2017, 17:50 — ИА Регнум. В годы СССР были и жертвы, и издержки, но были и достижения, и прорывы, которые никто в мире не смог больше повторить. Если выбросить эти подвиги, то тогда 90-е годы — годы страшного разгрома действительно станут «святыми», заявил 10 июня лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на конференции по развенчанию мифов о революции в Самаре.

White House Photograph Office Борис Ельцин и Билл Клинтон. 1995

По его словам, невозможно отрицать то, что большевики вывели СССР на второе место в мире, как невозможно отрицать значимость перехода с пятого-шестого места в мире и с обычного догоняющего развития, когда страны копируют достижения более передовых стран, к опережающему развитию. И вообще неизвестно тоже, кто это делал в мире, сказал политолог.

«Страна под руководством большевиков вышла в космос, а до них никто не вышел. Отрицать достижения советского периода можно, только сойдя с ума. Но при этом надо постоянно повторять, что при этом были жертвы или издержки, но существуют же и подвиги или приобретения», — сказал Кургинян.

Он пояснил, что в таком случает возникает вопрос к гайдаровскому периоду, когда издержки или жертвы были больше, и вся разница с «машиной ГУЛАГа» была в том, что в 90-е не тратились на ГУЛАГ, а просто уничтожали и уничтожили миллионы.

«А приобретений-то никаких, кроме разрушенных заводов и обогащение узкой группы людей с вывозом капиталов за границу. Это же невероятно болезненный тезис, но он же несомненен. Поэтому разрыв приобретений и издержек — это тоже один из методов разрушения страны», — сказал Кургинян.

«Вот, вы совершили нечто чудовищное, и дальше идет умножение на 10, на 100 с тем, чтобы сказать: вы — народ-безумец, вас надо лечить, вы — народ-патология, бельмо на глазу человечества. А дальше все эти приобретения надо выбросить. И тогда окажется, что чудовищные 90-е годы — это на самом деле «святые девяностые», как сказала вдова Бориса Ельцина», — пояснил политолог.

И это тоже сходит с рук, считает лидер движения «Суть времени», потому что это часть идеологии порабощения страны и ее уничтожения. Русофобия, которая стягивается в информационном и политическом смысле над страной, чревата серьезными последствиями для России, которая опять ушла на это пятое-шестое место в мире и может в виде аргумента вынести только ядерное оружие.

«В этих условиях соглашаться продолжать игру в лживую информацию, недостойную информацию, превращающую трагедию в трагифарс, значит подписать себе смертный приговор», — заключил Кургинян, добавив, что опасность этого процесса особенно видна к 100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции.

Напомним, это уже третья конференция движения «Сути времени» из цикла «Октябрьская революция: мифы и реальность». Первая прошла 27 мая в Екатеринбурге, вторая — 6 июня в Санкт-Петербурге. Всего запланировано девять конференций в разных регионах, на которых будут обсуждаться около 50 основных мифов о советской истории.

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Задачей проводимых общественным движением «Суть времени» конференций по борьбе с историческими мифами Сергей Кургинян назвал то, чтобы развенчанием таких мифов занялись граждане на профессиональном уровне, которые не будут подменять фальшивки антисоветские фальшивками советскими.