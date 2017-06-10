Москва, 10 июня, 2017, 20:12 — ИА Регнум. В камерной обстановке режиссер и художник, Заслуженный деятель искусств России Станислав Соколов рассказал о процессе создания кукольного мультфильма, показал большие фрагменты «Гофманиады» и документальную ленту Кевина МакНира, раскрывающую секреты мастерства художников и мультипликаторов-кукольников, работающих на проекте.

Цитата из м/ф «Гофманиада». реж Станислав Соколов. 2017. Россия

Новый полнометражный кукольный фильм Станислава Соколова поставлен по мотивам сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес», «Золотой горшок», «Песочный человек», «Крейслериана», «Принцесса Брамбилла» с использованием образов, сюжетов и характеров, подчерпнутых из дневников писателя. «Гофманиада» — не дословная экранизация, а фантазия по мотивам творчества великого немецкого романтика.

Работа над «Гофманиадой» продолжается более 15 лет, и, вполне вероятно, наконец-то будет завершена в текущем году.

Личный архив Станислава Соколова Станислав Соколов за работой

Как рассказал ИА REGNUM режиссер Станислав Соколов, первая попытка создания фильма по Гофману была предпринята им еще в конце 1970-х: проект кукольного мультфильма по двум сказкам не нашел поддержки в Госкино СССР и был отложен до лучших времен.

Режиссер вернулся к своему замыслу спустя два десятка лет. В 1999 году он завершил большую работу — полнометражный фильм «Чудотворец», созданный в копродукции с британскими кинематографистами. Продюсер Александр Багин познакомил его с художником Михаилом Шемякиным, который еще в 1960-е годы иллюстрировал произведения Гофмана. Станислав Соколов рассказал ему о желании сделать полнометражный мультфильм по мотивам известнейших гофмановских произведений. Михаил Шемякин признался, что такого проекта ждал лет тридцать и давно хотел поучаствовать в создании подобного кино.

Так в 2001 году началась работа над «Гофманиадой»: сформировалась идея, определилась техника (кукольная анимация), появилась необходимость введения в сценарий объединяющей действие фигуры самого Гофмана, биография которого оказалась очень важна для фильма.

В начале работы Станислав Соколов летал на встречу к Михаилу Шемякину в Клаверак (штат Нью-Йорк, США); тот определил общую стилистику персонажей, сделал эскизы кукол главных героев (второстепенных придумали художник Елена Ливанова и сам Соколов). Удивительно, но некоторые куклы были созданы по эскизам Шемякина к балету «Щелкунчик», поставленному в Мариинском театре.

Достаточно много времени потребовалось для написания сценария, над которым режиссер работал вместе с Виктором Славкиным.

Руководивший в середине нулевых студией «Союзмультфильм» Акоп Киракосян признался Соколову, что очень любит творчество Михаила Шемякина — он даже копировал его рисунки, когда учился в художественной школе, — и посоветовал подать проект именно от киностудии «Союзмультфильм» на соискание господдержки.

«В Министерстве культуры нам ответили, что студии, которая не произвела за последний год ни одного фильма, очень сложно сразу сделать полнометражный проект, и предложили для начала снять пилот на 13 минут. Его запустили в производство, и мы в 2006 году сделали 20-минутный фильм» — вспоминает Станислав Соколов.

Задачей пилота была особая гофмановская атмосфера, которая в конце концов была найдена. В финальную версию несколько фрагментов того пилота все-таки войдут, но в основном он стал пробой пера перед большой работой.

Личный архив Станислава Соколова Художник-мультипликатор Катя Рыкова

Однако даже появление пилота не убедило чиновников в высоком потенциале проекта. Михаил Швыдкой — тогдашний руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии — опять же ссылаясь на тяжелое положение студии и трудоемкость создания полнометражной ленты, предложил разделить ее на части: снять поэтапно три короткометражных фильма, а потом соединить. Сценарий пришлось полностью переписать. В итоге в 2010 году был готов получасовой фильм под названием «Гофманиада. Часть первая. Вероника».

На «Союзмультфильме» часто сменялись директора, производство практически встало, основная финансовая деятельность осуществлялась созданной Объединенной государственной киноколлекцией, занимавшейся большей частью торговлей правами на использование союзмультфильмовского наследия. Однако, именно руководство ОГК запустило в 2011 году в производство сразу вторую и третью части «Гофманиады» (60-ти минутный фильм под общим названием «Гофман и тайна часовщика»), но работа резко остановилась на несколько лет после известной встречи Владимира Путина с представителями анимационного сообщества, на которой были высказаны резкие оценки в адрес организации.

На протяжении всех 15 лет работы над проектом финансирование было не только нестабильным, но и весьма скудным. Первую часть — «Веронику» — профинансировало Министерство культуры, вторую 60-минутную после упразднения ОГК помогал завершить Фонд кино, да только львиная доля средств, направленных на проект, осела где-то в недрах «Союзмультфильма» и, вероятно, была пущена на создание канувшего в лету «Сергия Радонежского».

На сегодняшний день «Гофманиада» существует в нескольких монтажных версиях. На презентациях обычно демонстрируются получасовые эпизоды: «Вероника» и «Гофман и тайна часовщика» (сокращенный вариант, из которого удалены фрагменты с недоделанными спецэффектами), тепло встречаемые в самых разных странах, городах и аудиториях. Показы проводились в четырех университетах США, на фестивалях в Ханты-Мансийске, Астане, Выборге, в Польше, Эстонии, трижды в Германии; на съезде писателей и поэтов в Калининграде (малой родине Гофмана) и, совсем недавно, — в доме-музее Гофмана в Бамберге.

Для завершения полнометражного анимационного фильма «Гофманиада» осталось сделать немного: при благоприятном раскладе работа может быть закончена в течение нескольких месяцев. Для начала предстоит рассчитаться с долгами за компьютерную графику, чтобы специалисты могли продолжить работу, а затем — всерьез и профессионально взяться за звук. Станислав Соколов признает, что со звуком на картине работали мало, перезапись делали наспех, буквально «на коленке», чтобы сдать фильм вовремя — пусть и в незавершенном виде — для отчета в Фонд кино.

Предваряя нынешний предпремьерный показ, Станислав Соколов отметил, что хочется подготовить картину для достойного показа не только на фестивалях, но и в кинопрокате: «Хотя руководство студии считает, что «Гофманиада» сделана специально для фестивалей и избранной публики, я всегда рассчитывал, что фильм будет понятен всем — даже детям. Я показывал материал самым маленьким зрителям: они прекрасно смотрят и не боятся. Слава Богу, есть прокатчики, которые говорят, что не надо ничего переделывать, и эту работу не стыдно показать и заграницей».

До полноценной премьеры ждать осталось недолго: главное, что благополучно завершены съемки. Станислав Соколов признался, что материала у него на руках предостаточно: при желании можно смонтировать два разных фильма, но пора уже остановиться и завершить постпродакшн.