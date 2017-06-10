Донецк, 10 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В ДНР лицензировано 613 аптек, 215 аптечных пунктов, 21 аптечных склад, девять аптек с изготовлением. Об этом 10 июня сообщил начальник Республиканской службы лекарственных средств ДНР Олег Гура журналистам республиканского ресурса ДНР онлайн.

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«На сегодняшний день ассортимент лекарственных средств в аптечных учреждениях Республики насчитывает около 14 000 наименований, что составляет 90% наполняемости фармацевтического рынка качественными препаратами республиканских, российских и зарубежных производителей. В частности, кроме медикаментозных препаратов, в Республике изготавливаются инъекционные растворы, мази, порошки, микстуры», — рассказал Гура.

Также он добавил, что в ДНР круглосуточно работают 24 аптеки и аптечных пункта: 10 — в Донецке, четыре — в Макеевке, два — в Енакиево, два — в Торезе, два — в Снежном, одна в Харцызске и одна в Кировском.

Острого дефицита лекарственных средств и медикаментов в Республике не наблюдается с начала 2016 года, тогда как в начале войны можно было наблюдать пустые аптечные полки, а ситуация в фармакологическом рынке ДНР была близка к катастрофической.

Теперь службой ведется постоянный мониторинг лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также осуществляется контроль качества ввозимых в Республику лекарственных средств и медицинских изделий.

Недостающие 10 процентов лекарств можно заказать в центральной аптеке Донецка. Срок выполнения заказа — от одного до нескольких дней.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ДНР стараются развивать и отечественную отрасль производства медпрепаратов. В этом году запустили производство перевязочных материалов на предприятии ООО «Олфарм-Восток». А в октябре прошлого года в Донецке было запущено предприятие «Донбиофарм», которое выпускает антисептические препараты.