Вашингтон, 10 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Министерство обороны США опубликовало фотографии перехвата истребителем Су-27 ВКС России стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые летели в воздушном пространстве над Балтийским морем. Соответствующее сообщение появилось сегодня, 10 июня, в официальном Twitter-аккаунте Пентагона.

Twitter.com/DeptofDefense Перехват американских бомбардировщиков В-52 российским Су-27

Twitter.com/DeptofDefense Перехват американских бомбардировщиков В-52 российским Су-27

На снимках видно, как Су-27 ВКС России сопровождает на близком расстоянии группу из двух сверхзвуковых бомбардировщиков B-1 Lancer, бомбардировщика B-52 и самолета-дозаправщика КС-135.

Twitter.com/DeptofDefense Перехват американских бомбардировщиков В-52 российским Су-27

Самолёты ВВС США вылетели с британской авиабазы Фэфорд. Су-27 ВКС России был поднят на перехват в тот момент, когда американские самолёты пролетали вблизи границ Калининградской области.

Twitter.com/DeptofDefense Перехват американских бомбардировщиков В-52 российским Су-27

В Пентагоне отметили, что российский лётчик профессионально выполнил перехват и не создал угрозы для американских самолётов.