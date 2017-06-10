Самара, 10 июня, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Русский народ при помощи исторических фальшивок и мифов о «преступлениях» советской эпохи пытаются объявить «недонародом» и «недочеловеками для того, чтобы решить проблему с большинством человечества в пределах сложившегося глобального капитализма, заявил 10 июня лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на конференции по развенчанию мифов о революции в Самаре.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

По его словам, итогом перестройки, когда «каждая фальшивка с любым уровнем безумия прекрасно сходила с рук», народы СССР получили неслыханный разгром страны, потерю колоссальных территорий и половину промышленного потенциала и всего, чтобы было завоевано, за что проливалась кровь. Это произошло только потому, что «эти мифы ударили по сознанию, а это сознание не было защищено и фальшивки входили в него, как нож в масло».

«Когда же говорится о количестве жертв репрессий в 100 млн человек или даже 50 млн, то это говорится о том, что русский народ представляет собой уникальный народ, совершивший невиданные преступления, по своему объему большие, чем любые другие народы мира, и в том числе большие, чем нацисты», — сказал Кургинян.

Следствием этого, считает политолог, будет необходимость разобраться с тем, почему русские — народ, который совершил такие страшные «преступления». За якобы содеянное русский народ ощущать не просто вину, а комплекс исторической неполноценности. Во-вторых, этот комплекс исторической неполноценности должен быть расширен с чисто советского периода на все остальное, потому что надо искать корни.

«В-третьих, и, наконец, эту карту сейчас открывают и мы это все слышим уже с экранов телевидения, что русский народ — народ тупиковый, неисправимо порочный, выпавший из мировой истории и цивилизации. Неполноценный. Это же самое повторяется во многих странах мира, и это же зря не говорится», — заявил лидер движения «Суть времени», напомнив о выступлении Александра Сытина в эфире программы «Поединок» на канале «Россия 2».

Кургинян отметил, что такие высказывания запрещены в том числе Декларацией прав человека, вторая статья которой гласит, что огульное шельмование народа в целом непозволительно и представляет собой наказуемое и осуждаемое преступление. Но оказывается, что по отношению к русским это можно.

Читайте также: Октябрьская революция: отбросить мифы, признать факты

В частности, напомнил политолог, это оказалось можно в Прибалтике, где после развала СССР возникла некая категория людей, именуемая «неграждане». Это является по всем мировым нормам «сегрегацией» и «апартеидом».

"И когда были заданы по поводу этого вопросы западным организациям, Amnesty International и другим, — а у меня были все возможности их задавать, то говорилось, что в отношении народа Зимбабве нельзя осуществлять апартеид, а с русскими можно. И стало ясно, что вот это какая-то упаковка русского постсоветского народа в эту матрицу неполноценности началась. Такие «упаковки» не делаются для того, чтобы это по телевидению звучало, они делаются с какими-то далеко идущими целями. И завтра это будет иметь соответствующие последствия», — считает Кургинян.

По его мнению, русские стали первым народом, в отношении которого определенные международные круги решили ввести понятие «неполноценный народ». И это важнее всего — важнее, чем ресурсы России, ее ядерный потенциал, территории и все прочее, потому что введение в оборот словосочения «недолюди» очень дорогого стоит.

Читайте также: «Признание русских недолюдьми — первый шаг к мировому неонацизму»

После того, как этот термин был выключен Нюрнбергским процессом и разгромом нацизма из человеческого оборота, его можно возвращать только постепенно, и пробуя себя на ком-то.

«Неважно, на ком это будет опробовано, в глобальном смысле. Важно, что когда это будет опробовано, это будет продлено на другую часть человечества», — пояснил Кургинян.

Введение такого понятия и распространение его на часть человечества позволит решить фундаментальный вопрос: а что делать с большинством человечества в пределах сложившегося глобалистского, псевдокапиталистического постмодернистского устройства?

«Если глобальный капитализм в итоге состоит в том, что человечеством надо управлять, как большой фермой, то там наверняка будет много лишних работников, и вообще, там очень много лишнего с точки зрения «оптимизации». И возникает вопрос: а если в 2030 году — а это почти сегодня — существенная часть человечества окажется лишней с точки зрения производственного процесса, то, собственно, зачем она нужна и что с ней делать? Все разговоры о том, что будут работать два часа, — это все сказки. На самом деле, это просто лишние люди — как могут быть лишние куры на птицеферме. Их ликвидируют, и никого это не беспокоит, это рациональная операция», — заявил политолог.

Если смысл происходящего после разрушения СССР и самого разрушения СССР был в том, чтобы посягнуть на единство рода человеческого, то тогда этот «русский старт» — это старт к чему-то большему.

«Вы уничтожили 110 млн человек? Вы уникальный преступный народ, безумцы, осудите это — на уровне Нюрнбергского процесса. Осудили? 70 лет вашей истории есть ад, в этом аду вы сформированы? Вы сформированы как люди неполноценные. Значит, мы вас будем лечить: заявим, что вы неполноценные, введем внешнее управление на вашей территории, а вы будете каяться — не как немцы, которые нечто действительно чудовищное совершили, а как люди, совершившие большее зло, чем немцы и длившие это не на протяжении 12 лет, а 70-ти. Вот мы вас так будем прессовать», — заключил Кургинян.

Для противодействию этому опасному процессу, уверен Сергей Кургинян, необходимо ввести в сознание русского человека реальные цифры и факты по истории СССР. Нужно назвать реальные цифры, провести ликбез с точки зрения сопоставительного анализа и ввести это в какой-то теоретический формат.

Читайте также: Кургинян: Вместо «Стены Плача» нам нужна Стена Правды

Напомним, это уже третья конференция движения «Сути времени» из цикла «Октябрьская революция: мифы и реальность». Первая прошла 27 мая в Екатеринбурге, вторая — 6 июня в Санкт-Петербурге.

Всего запланировано девять конференций в разных регионах, на которых будут обсуждаться около 50 основных мифов о советской истории.