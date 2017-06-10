Самарканд, Узбекистан, 10 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший 10 июня Узбекистан, считает, что атмосфера в республике соответствует целям ООН, сообщает национальное агентство УзА.

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По словам генсека, сегодня в мире вследствие национальных разногласий возникают разные конфликты, и это подвергает угрозе не только те нации, но и сплоченность и безопасность народов мира.

«Достойно всяческих похвал то, что на фоне такой сложной обстановки в мире, в Узбекистане в мире и согласии, бок о бок живут представители более ста тридцати наций и народностей, институт махали (местное самауправление) играет важную роль в жизни народа», — подчеркнул Гутерриш.

Как подчеркивает УзА, Гутерриш «особо отметил, что царящая в Узбекистане атмосфера мира и спокойствия, стабильности и толерантности полностью соответствует основным целям и принципам ООН».

Находясь в Самарканде, генеральный секретарь ООН побывал в Народной приемной президента Узбекистана, осмотрел организованные в приемной медицинский кабинет, комнату матери и ребенка, а также созданные условия для приема граждан, понаблюдал за процессами приема граждан, рассмотрения их обращений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Узбекистан генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также посетит города Нукус и Муйнак (Каракалпакия).