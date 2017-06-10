Краснодар, 10 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли три человека. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Белореченском районе Краснодарского края. Легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина, столкнулся с грузовой машиной.

В легковом автомобиле также находилась пассажирка и ребёнок. Все трое погибли. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.