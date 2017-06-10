Самарканд, Узбекистан, 10 июня, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 10 июня в Самарканде обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ее организациями, актуальные вопросы регионального и международного характера, в частности, касающиеся смягчения последствий Аральской экологической катастрофы», — говорится в сообщении.

Также рассмотрены вопросы укрепления глобальной безопасности и стабильности, решения социально-экономических и экологических проблем.

«Узбекистан и в дальнейшем будет укреплять сотрудничество с ООН и его организациями», — заверил Гутерриша президент Узбекистана.

В свою очередь, генсек ООН отметил, что «проводимые в Узбекистане реформы имеют важное значение в повышении благосостояния народа и процветании страны».

В ходе визита в Самарканд, Антониу Гутерриш посетил место упокоения первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти. Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе визита в Узбекистан Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также посетит города Нукус и Муйнак (Каракалпакия).

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