Донецк, 10 июня, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Производители продуктов питания ДНР успешно выполняют программу импортозамещения. Об этом 10 июня в интервью республиканским изданиям рассказала министр экономического развития Республики Виктория Романюк.

Mac9 Сыры сорта Моцарелла в рассоле

Она отметила, что пищевая промышленность является сегодня одним из ведущих звеньев всей экономики, промышленного и агропромышленного комплексов. Производители продуктов питания ДНР успешно справляются с задачей удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах высокого качества и разнообразного ассортимента.

Ряд цехов пищевой промышленности были запущены после длительного простоя, а на работающих предприятиях были введены новые линии.

Например, в Макеевке кондитерский цех ввели в эксплуатацию на базе имевшегося на заводе оборудования, которое простаивало более 3 лет. Была проведена полная ревизия всего оборудования, произведен ремонт цеха и приобретен новый кондитерский инвентарь. Теперь в кондитерском цехе установлены производственные комплексы по изготовлению бисквитных, заварных и белковых изделий с разнообразными наполнителями, универсальное оборудование по изготовлению тортов, пирожных и дозировочный комплекс для заварных пирожных. Производственная мощность цеха позволит выпускать до одной тонны продукции в сутки. В производстве используются только натуральные ингредиенты, и соблюдается классическая рецептура.

Налажен выпуск консервированных горошка и кукурузы. На макаронной фабрике запущена новая линия по фасовке круп.

Как утверждает Виктория Романюк, это только начало. Учитывая, что Республика находится в экономической блокаде со стороны Украины, взят курс на максимальную замену импортных, украинских продуктов, на отечественные.

Так, комбинат детского питания начал экспериментальную выработку сыра сорта «Моцарелла». Предприятием в настоящий момент ведутся подготовительные работы по разработке дизайна упаковки и определения технологической документации.

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