Москва, 10 июня, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров детально обсудил с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани ситуацию вокруг этой арабской страны. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров в очередной раз напомнил, что Российская Федерация не вмешивается в дела других государств или их двусторонние отношения с третьими странами, но озабочена ухудшением отношений между своими партнерами.

В связи с этим Москва с большим беспокойством отреагировала на обострение ситуации и разрыв некоторыми арабскими странами дипломатических отношений с Дохой. Лавров подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы любые противоречия разрешались за столом переговоров путем взаимоуважительного, равноправного диалога.

«Именно через прямой диалог можно лучше понять озабоченности друг друга, посмотреть на пути устранения этих озабоченностей, обеспечение транспарентности во всех вопросах», — сказал министр Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг Катара начался после того, как Катарское новостное агентство выпустило речь эмира этой страны Тамима бин Хамада Аль Тани в поддержку выстраивания отношений с Исламской Республикой Иран.

Сразу же после этого с Кататром разорвали дипломатические отношения три страны — Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты.

Министерство иностранных дел Катара заявило, что произошел хакерский взлом Катарского информационного агентства, и опубликованная ими речь не имеет отношения к эмиру.

Однако разорвавшие дипотношения с Катаром страны сочли эти объяснения неубедительными. Они обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Вскоре к Саудовской Аравии присоединился Египет, восточная Ливия, Йемен, Мавритания, Маврикий, Коморские острова.

Государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Кувейт занял осторожную позицию и предложил стать посредником в урегулировании ситуации с Кататром.

Эмир Кувейта уже провёл переговоры с королём Саудовской Аравии и президентом ОАЭ. Затем он направился в Доху на переговоры с эмиром Катара.