Ташкент, 10 июня, 2017, 14:09 — ИА Регнум. «Мы высоко ценим установившиеся между нашими государствами отношения, основанные на прочных традициях дружбы, взаимопонимания и уважения», — говорится в послании.

Defense.gov Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов выразил уверенность, что «дальнейшее расширение политических контактов, взаимная поддержка на международной арене, углубление торгово-экономического сотрудничества соответствует интересам обеих сторон».

«Особый интерес для нас представляет инвестиционная деятельность и банковско-финансовая сфера, в которых Люксембург заслуженно является одним из мировых лидеров», — отметил глава МИД Узбекистана.

Также, узбекская сторона заинтересована в продолжении доверительного и конструктивного диалога с Люксембургом «в целях укрепления созданного фундамента отношений и определения новых ориентиров эффективного партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес».

На сайте МИД в настоящее время пока отсутствуют данные о двусторонних отношениях с Люксембургом.