Донецк, 10 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В ДНР завершается разминирование поселка Никишино Шахтерского района с применением танка Т-64, оснащенного минным тралом КМТ-6.

SKIF КМТ-6 для Т-64

Как рассказали 10 июня в МЧС ДНР, пиротехническая группа обнаружила порядка двухсот взрывоопасных предметов на территории около 100 га.

«При разминировании поселка Никишино наиболее часто встречались артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 мм, минометные мины калибра 82 и 120 мм. Кроме того, извлекались различные противотанковые средства — управляемые ракеты и выстрелы противотанковых гранатометов, выстрелы из подствольных гранатометов ВОГ-25 и ВОГ-25 б», — рассказал старший сапер отряда пиротехнических работ, сержант службы гражданской защиты МЧС ДНР Александр Титов.

В свою очередь начальник группы инженерных заграждений отряда пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР, подполковник Виктор Янченко сообщил о том, что за период функционирования специальная гусеничная машина (Т-64) привлекалась к выполнению задач по предназначению 5 раз.

«Отряд пиротехнических работ с помощью специальной гусеничной машины, созданной на базе танка Т-64 и колейного минного трала КМТ-6 и КМТ-7, производит сплошное разминирование сельхозполей. Это единственная машина в МЧС, которая предназначена для проведения таких видов работ. Спецтехника выезжала в пять населенных пунктов и работала на полях села Дибровка, под Юнокоммунаровском, возле городов Донецк и Дебальцево, сейчас проводятся работы по разминированию сельхозполей в населенном пункте Никишино. С помощью колейного минного трала пиротехниками МЧС произведена разведка на более чем 100 га сельхозполей», — рассказал Виктор Янченко.

Он подробно описал, как работает танк: «Если под трал попадает взрывоопасный предмет, и срабатывает взрыватель, производится подвзрыв под колейным минным тралом, не принося вреда самой гусеничной машине, а также членам его экипажа. Проведение работ с помощью такой техники ускоряет процесс разминирования территорий. За один день можно разминировать от 3 до 6 га местности, в зависимости от того, какое поле, грунт, погодные условия и насыщенность взрывоопасными предметами».

Поселок Никишино находится в 12 километрах к юго-востоку от Дебальцево. В 2014 году тут шли жестокие бои. От села осталось десять процентов жилых строений. 90 процентов села было не просто разрушено, а сожжено. Полностью сгорела улица Мира, что возле школы. От единственной школы осталась лишь стена, а от церкви — только фундамент. Люди сидели при обстрелах без света, воды, без денег.

Сейчас село постепенно восстанавливается.

Отметим, что на сегодняшний день отряд пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР привлекался к выполнению задач по разминированию 634 раза. Всего за годы войны им обезврежено и уничтожено 11 тысяч 600 единиц взрывоопасных предметов. Проведено обследование более 1000 га различных территорий, из которых около 684 га полей сельскохозяйственного назначения. Это территория Шахтерского, Старобешевского и Амвросиевского районов. Обследованы 203 480 квадратных метров различных помещений.

Читайте также: МЧС ДНР продолжает разминирование территории