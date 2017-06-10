Киев, 10 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко верит, что его страна вступит в военный блок НАТО и в Европейский союз. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 10 июня.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Верю, что Украина будет в НАТО. Украина будет в Европейском Союзе. Никто, ничто и никогда нас не остановит», — написал Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко запустил «таймер безвиза» перед зданием администрации президента. Часы отсчитывают оставшееся время до начала действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Этот режим начнёт действовать 11 июня.

Напомним, государственный переворот на Украине в начале 2014 года был совершен под лозунгом стремления Украины в Евросоюз. Тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом на кабальных условиях и решил выторговать более выгодные условия.

Но прозападные силы и местные неонацисты-бандеровцы при активной поддержке США и Евросоюза устроили государственный переворот, после которого подписали соглашение об ассоциации на гибельных для Украины условиях.

С тех пор украинская экономика разрушается, а украинские власти с маниакальным упорством стремятся в Евросоюз и НАТО.