Москва, 10 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Катара вызывает крайнюю озабоченность Москвы. Это заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал сегодня, 10 июня, перед началом переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что в числе вопросов, которые он намерен обсудить с Аль Тани, будет и резкое обострение положения в арабском мире.

«Сообщения о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством», — сказал Лавров.

Напомним, 5 июня с Катаром разорвали отношения Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Власти этих стран заявили, что Катар поддерживает террористов и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Вскоре власти Йемена, восточной части Ливии, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова заявили о разрыве отношений с Катаром. Сенегал отозвал своего посла в Дохе. Власти Джибути заявили о снижении уровня дипломатических отношений с Катаром.