Москва, 10 июня, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Фестиваль народов Карелии «Мельница Сампо» впервые пройдет в Москве сегодня, 10 июня. Желающих познакомиться с традициями и культурой республики приглашают в Коломенское.

Петрозаводский информационно-туристский центр Карельские народные костюмы

Гости фестиваля смогут увидеть выступления фольклорных коллективов Карелии и Москвы, стать участниками интерактивного представления: старинного обряда «Свадебный уклад на поморский лад» в исполнении коллектива историко-краеведческого музея «Поморье» из города Кемь. Всех желающих позовут в обрядовый хоровод, посоревноваться в традиционной карельской игре кююккя (своеобразный аналог «городков»). Выставка «Город мастеров» встретит гостей специальной программой и сувенирной ярмаркой изделий народных промыслов.

Мастера-ремесленники поделятся секретами и навыками традиционных карельских ремесел: резьбы по камню и дереву, вышивке, плетению по бересте, керамической игрушке. На фестивале можно будет продегустировать традиционные блюда национальной карельской кухни и освоить азы приготовления карельского пирожка — калитки. Также на фестивале будет работать мини-питомник северных ездовых собак: это хаски, маламуты и самоеды.

Мероприятие организуют в рамках подготовки к празднованию столетия Карелии. Юбилей пройдет летом 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.