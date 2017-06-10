Саратов, 10 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолёта «Бекас-Б» в Саратовской области. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба СК России.

Evgeniy Bichev Самолёт Х-32 «Бекас»

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Вольском районе Саратовской области совершил жесткую посадку самолет Х-32 «Бекас-Б», который производил авиахимические работы.

По предварительным данным, пилот был вынужден совершить экстренную посадку из-за неполадок с двигателем. Сам пилот пострадал в результате жёсткой посадки. Его доставили в больницу с ушибом грудной клетки.

В ходе разбирательства выяснилось, что у самолёта, который принадлежал пензенской фирме, не было разрешения на взлёт.

Глава Вольского муниципального района Виталий Матвеев, в свою очередь, рассказал, что данный самолёт совершал пробный полёт над полями сельхозтоваропроизводителей, которые принадлежат пензенской компании.

По словам Матвеева, причиной ЧП стало то, что самолёт задел верхушки деревьев.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.