Красноярск, 9 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В рамках празднования Дня города Красноярска в Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, на котором по доброй традиции подводятся итоги года и чествуются горожане, успешно работающие на благо столицы края. В церемонии приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель городского совета депутатов Татьяна Казанова, почетные граждане города и заслуженные красноярцы.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Торжественное собрание

Обращаясь к гостям торжественного собрания, Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Все 389 лет истории нашего города — это истории десятков поколений красноярцев, которые создавали, развивали и преображали Красноярск — город на берегах Енисея — одной из величайших рек на земле».

Для всех жителей города Енисей — символ и дух нашего города — могучий и вечный, как сама жизнь. И как река состоит из тысяч родников, так и жизнь нашего города состоит из тысяч судеб красноярцев. Красноярцев, которые по праву могут гордиться тем, что они внесли свой вклад в развитие краевой столицы.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отметил: «В зале присутствуют люди, которые закладывали традиции города, строили и создавали Красноярск. Я говорю вам слова огромной благодарности за всё то, что было сделано вашим поколением, за ваш пример молодым красноярцам, за вашу верность родному городу. Красноярск всегда был индустриальным промышленным центром, городом тружеников. Здесь создавалась уникальная техника, формировалась высочайшая производственная культура, и сегодня предприятия Красноярска выполняют важнейший государственно-оборонный заказ, прокладывают новые направления развития производства. Я поздравляю с Днём города всех, кто своим трудом старается сделать Красноярск лучше, кто никогда не будет равнодушен к его проблемам и жизни. Я не здесь появился на свет, но для меня Красноярск — родной город. Желаю ему процветания, пусть он становится ещё более обустроенным, красивым и комфортным. И сделать это можно только совместными силами, с чувством гордости за свой город, с большой верой в будущее».

Решением Красноярского городского Совета депутатов в 2017 году знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» награждены: руководитель генеральный директор акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» Галеев Ринат Гайсеевич; заместитель Председателя, депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Михайлович Клешко; заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор технических наук Владимир Викторович Москвичев.

В ответном слове Алексей Клешко подчеркнул: «Я хотел бы сказать спасибо людям, с которыми мы вместе работали все эти годы. Это педагоги, работники культуры, представители социальной сферы… Те люди, с которыми мы придумывали и реализовывали проекты, которые, как мне кажется, украшают наш город. Спасибо вам всем огромное!»

Подчеркнем, что поднятие флага на Караульной горе, торжественное собрание, все мероприятия, посвященные Дню города — это не просто официальные события. Прежде всего, это дань уважения к истории, сохранению традиций, и, конечно, благодарность всем красноярцам за труд и любовь к своему городу.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов: «Мы гордимся нашим городом. Эти слова я адресую вам, дорогие красноярцы. Тем, кто строит дома и дороги, лечит людей, создает новые производства, воспитывает будущие поколения, заботится о ветеранах, своим ежедневным, честным трудом обеспечивает настоящее и будущее нашего города. Сегодня, в день рождения нашего общего дома, я желаю мира и радости городу нашему! Света и счастья тебе, Красноярск!».

Для справки: За 5 лет в краевой столице было возведено 3 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья, переселено 1 412 семей из ветхого и аварийного жилья.

Реконструированы: проспект Свободный, развязки на улицах Воронова и Краснодарской, улицы Тотмина, Высотная, Мужества, Дубровинского, участок улицы Молокова от улицы Шахтеров до улицы Батурина. Отремонтированы: улицы Взлетная, Линейная, 4-я Дальневосточная, мост «777». Построены: 4-й мост через реку Енисей, многоуровневая развязка на улице 2-я Брянская, въезды в микрорайон «Солнечный», путепровод в районе проспекта Авиаторов, дороги в жилых районах «Слобода Весны» и «Утиный Плес». Отремонтировано 53,76 километров дорог.

Достигнуты результаты в сфере дошкольного и общего образования. Построен и модернизирован 41 детский сад, 2711 ребятишек пошли в частные сады, создано 3000 новых мест в школах города.

В сфере благоустройства Красноярска создано более 150 скверов, парков, общественных пространств. В течение пяти лет 7900 заявок поступило на конкурс «Самый благоустроенный район». Благодаря взаимодействию всего городского сообщества Красноярск стал призером общероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское поселение России».

Расширилась спортивная инфраструктура Красноярска: за пять лет в городе было возведено 250 многофункциональных спортивных площадок, открыты спортивные залы на улице Говорова и в поселке Песчанка, построен акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города — стадион «Динамо».

Красноярск — это город молодых. Начиная с 2012 года, в городе было реализовано 3000 молодежных инициатив. При поддержке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского возрожден «Пост № 1». Порядка 7000 молодых красноярцев приняли участие в историко-патриотических акциях. Ежегодно 4500 подростков становятся бойцами Трудового отряда. В городе стартовал уникальный проект поддержки молодых талантов «Первый концерт».

Подчеркнем, что успешность и привлекательность города напрямую зависит от численности его жителей. За пять лет красноярцев стало больше на 83 тысячи человек. Краевая столица признана одним из самых динамичных по приросту населения городов России. А это значит, что нашему городу, всем его жителям есть, чем гордиться.