Киев, 10 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко запустил в Киеве символический «таймер безвиза». Об этом сегодня, 10 июня, сообщает телеканал «112 Украина».

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Сообщается, что около здания администрации президента Украины Порошенко запустил символический таймер за 12 часов до начала действия безвизового режима с Европейским союзом.

«Двери Европейского союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», — пафосно заявил Порошенко во время запуска «таймера безвиза».

Напомним, с 11 июня начинает своё действие безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом.

Данный безвизовый режим касается туристических или кратковременных деловых поездок украинских граждан в страны Европейского союза. Для учёбы или работы на территории ЕС украинцы вынуждены будут получать соответствующие визы.