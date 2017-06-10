Порошенко включил «таймер безвиза» в Киеве
Киев, 10 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко запустил в Киеве символический «таймер безвиза». Об этом сегодня, 10 июня, сообщает телеканал «112 Украина».
Сообщается, что около здания администрации президента Украины Порошенко запустил символический таймер за 12 часов до начала действия безвизового режима с Европейским союзом.
«Двери Европейского союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», — пафосно заявил Порошенко во время запуска «таймера безвиза».
Напомним, с 11 июня начинает своё действие безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом.
Данный безвизовый режим касается туристических или кратковременных деловых поездок украинских граждан в страны Европейского союза. Для учёбы или работы на территории ЕС украинцы вынуждены будут получать соответствующие визы.