Улан-Удэ, 10 июня, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В Бурятии 10 июня зарегистрировано три лесных пожара в Закаменском и Муйском районах. Два из них действуют на площади 18 га, еще один очаг локализован на площади 5 га.

skeeze Лесные пожары

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки в регионе ликвидировали шесть очагов возгорания в Прибайкальском, Муйском, Баунтовском, Баргузинском районах. Также потушено два пожара в пригороде Улан-Удэ, в Октябрьском районе. По данным ведомства, эти пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

С возгораниями в Бурятии боролись более 130 человек — сотрудники лесной охраны, МЧС, местные жители, лесопользователи. В Муйском, Закаменском, Баргузинском районах к работе были привлечены пожарные-парашютисты «Забайкальской базы авиационной охраны лесов». Применялось 24 единицы тяжелой и лесопожарной техники.

Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Вход в лес запрещен.

По состоянию на утро 9 июня в Бурятии было зарегистрировано три лесных пожара в Закаменском, Прибайкальском, Муйском районах. Два из них действовали на общей площади менее 1 га. Крупный очаг в Муйском районе был локализован.