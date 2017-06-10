Таруса, Калужская область, 10 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Костюмированным шествием в историческом центре Тарусы Калужской области открылся сегодня, 10 июня, VII детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tarusa-oka.ru «Петухи и гуси в городе Тарусе»

Участники праздника — маленькие и взрослые жители и гости города. В этом году программа традиционного детского городского фестиваля рассчитана на два дня. Она включает в себя мастер-классы художников и мастеров народного творчества, выставку-продажу изделий народных промыслов. В программе также любимые детьми и взрослыми конкурсы и развлечения: «Петушок — золотой гребешок», «Русская краса — длинная коса», конкурсы моделей одежды из ткани в горошек и соломенных чучел, а также состязание на скакалках, соревнование «Русская лапта» и обязательная «Воробьиная» дискотека для малышей.

Не забыта и традиционная программа для родителей с детьми «Тарусская вечерка» со сладким застольем и пением под гармонь, хороводами, народными танцами и играми.

11 июня в Центре культурного развития Тарусы детворе покажут любимые мультфильмы.

Напомним, фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе» впервые состоялся в Калужской области в 2011 году. Своё название детский праздник получил по строке из известного стихотворения Николая Заболоцкого о Тарусе «Городок»:

«Опротивели Марусе

Петухи да гуси.

Сколько ходит их в Тарусе,

Господи Иисусе!»

Цель организаторов фестиваля — показать, что со времён поэта Заболоцкого жизнь в этом калужском «городке» значительно изменилась к лучшему.

В 2016 году детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе» занял I место в номинации «Лучшее детское туристическое событие» в рамках всероссийского туристического конкурса «Russian Event Awards».