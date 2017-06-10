Под Калугой стартовал VII фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе»
Таруса, Калужская область, 10 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Костюмированным шествием в историческом центре Тарусы Калужской области открылся сегодня, 10 июня, VII детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Участники праздника — маленькие и взрослые жители и гости города. В этом году программа традиционного детского городского фестиваля рассчитана на два дня. Она включает в себя мастер-классы художников и мастеров народного творчества, выставку-продажу изделий народных промыслов. В программе также любимые детьми и взрослыми конкурсы и развлечения: «Петушок — золотой гребешок», «Русская краса — длинная коса», конкурсы моделей одежды из ткани в горошек и соломенных чучел, а также состязание на скакалках, соревнование «Русская лапта» и обязательная «Воробьиная» дискотека для малышей.
Не забыта и традиционная программа для родителей с детьми «Тарусская вечерка» со сладким застольем и пением под гармонь, хороводами, народными танцами и играми.
11 июня в Центре культурного развития Тарусы детворе покажут любимые мультфильмы.
Напомним, фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе» впервые состоялся в Калужской области в 2011 году. Своё название детский праздник получил по строке из известного стихотворения Николая Заболоцкого о Тарусе «Городок»:
«Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Иисусе!»
Цель организаторов фестиваля — показать, что со времён поэта Заболоцкого жизнь в этом калужском «городке» значительно изменилась к лучшему.
В 2016 году детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе» занял I место в номинации «Лучшее детское туристическое событие» в рамках всероссийского туристического конкурса «Russian Event Awards».