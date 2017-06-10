Манила, 10 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум. На Филиппинах в результате боёв правительственных сил с исламистскими группировками в провинции Минданао погибли 13 военнослужащих филиппинской армии. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Associated Press.

Defenceforumindia.com Терористы из ИГИЛ (запрещенная в России организация)на улицах филиппинских городов

Сообщается, что боестолкновения произошли при попытке освободить захваченный исламистами город Марави. По предварительным данным, в результате неудачной атаки погибли 13 филиппинских военнослужащих. Ещё около 40 человек получили ранения.

Напомним, столкновения с исламистами в провинции Минданао начались 23 мая, в тот день, когда президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл с официальным визитом в Москву.

Дутерте был вынужден прервать свой визит и срочно вернутся на Филиппины. В провинции Минданао было введено военное положение.

Конфликт между центральными властями Филиппин и исламистами в провинции Минданао имеет давнюю историю.

Мусульманские купцы принесли ислам на остров Минданано ещё в начале XIII века. В XVI веке на филиппинском архипелаге высадились испанцы и началась активная колонизация островов.

С тех пор испанцы-католики и обращенная ими в католичество часть местного населения стали притеснять мусульман, которые в основном принадлежали народности Моро.

Шло долгое и ползучее выдавливание мусульман моро с их исторических территорий в скудные и труднодоступные районы.

Этот процесс значительно усилился с переходом Филиппин под власть США (1898 год) и продолжился после обретения страной независимости в 1946 году.

Сейчас мусульмане моро представляют собой религиозное меньшинство в провинции Миндано и проживают в автономном регионе в Мусульманском Минданао.

В среде мусульман моро действует большое количество исламистских террористических группировок. Часть из этих группировок присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).