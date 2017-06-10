Саратов, 10 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Саратовской области жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт. Об этом сегодня, 10 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Evgeniy Bichev Самолёт Х-32 «Бекас»

Сообщается, что вблизи села Нижняя Чернавка совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт «Бекас», который выполнял орошение сельскохозяйственных полей.

В результате жёсткой посади пострадал пилот самолёта.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.