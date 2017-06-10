Москва, 10 июня, 2017, 12:43 — ИА Регнум. 7 июня 2012 года Федором Мурачковским, Максом Лакмусом и Василием Андрющенко была запущена крупнейшая платформа народного финансирования Planeta.ru. Дату начала работы площадка с гордостью считает «Днем российского краудфандинга». На данный момент народное финансирование является одной из наиболее активно развивающихся финансовых систем в России. Более 30 краудфандинговых платформ успешно осуществляют свою деятельность, давая шанс на развитие различным стартапам.

Planeta.ru Практическое пособие по краудфандингу

Первым краудфандинговым проектом на Планете.ру стал сбор средств на новый альбом группы БИ-2 «Spirit» в 2011 году. Поклонники с удовольствием поддержали музыкантов и собрали свыше 1 млн рублей. Альбом вышел в свет в том же году. Тогда стало ясно, что краудфандингу в России быть, причем не только в музыкальной сфере.

Planeta.ru Федор Мурачковский

«Изначально мы хотели бороться с пиратством. Потом поняли, что путем авансирования можно обеспечить не только творческие проекты, но и бизнес-идеи, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Генеральный директор Planeta.ru Федор Мурачковский. — Сейчас много людей знает о краудфандинге. Если раньше, например, в 2012 или даже в 2015 году на вопрос «Что такое краудфандинг?» все молчали, то сейчас лес рук. Многие поняли, что это находит отклик, что действительно можно получить финансирование для своего стартапа, потому пользуются, причем не один раз. Люди перестали бояться краудфандинга, а это самое главное».

Популярность и доверие пользователей платформы народного финансирования действительно растут. Если раньше средний покупательский чек на поддержку кампании составлял 500−750 рублей, то сейчас возрос до 1500. Увеличилось и число запускаемых проектов: на данный момент их насчитывается более 8000 в год. Каждый третий проект успешен, т. е. набирает нужную для реализации сумму.

Planeta.ru Василий Андрющенко

«Сложностями можно назвать недоверие (на первых порах) людей к краудфандингу как к финансовому инструменту, но мы активно занимаемся просвещением и с каждым годом наращиваем аудиторию, — говорит сооснователь Planeta.ru Василий Андрющенко. — Самое большое наше достижение — это создание команды. Более целеустремлённых людей я не знаю. Еще одно — то, что мы не только сделали банальный start up, а в буквальном смысле создали активно развивающуюся отрасль».

На момент официального запуска платформы в штате находилось около 20 сотрудников, среди которых в основном были работники IT-отдела. В настоящий момент в команде Planeta.ru более 50 человек, которые работают не только над продвижением краудфандинга, но и онлайн трансляциями, программой лояльности для активных акционеров и магазином, где продаются «результаты» краудфандинговых кампаний.

«Пирог» народного финансирования делят между собой разные сферы, среди которых технологии, бизнес, благотворительность, социальные проекты и др. Однако большую часть, а именно 30−35% составляют кампании, так или иначе связанные с творчеством. Например, крупнейшим стал проект по сбору средств на альбом группы «Алиса» — почти 12 млн рублей. Помимо музыки, по сборам лидируют проекты из категории «кино». В последнее время растет популярность категорий «литература», «бизнес» и «общество».

Planeta.ru Василина Горовая

"Знаковым проектом лично для меня была и остаётся кампания «КИБИ — протезы для маленьких героев», — поделилась Василина Дрогичинская, PR-директор платформы. — Это один из первых технологических проектов на нашей платформе, целью которого было создание серии насадок на протезы верхних конечностей для детей. Благодаря работе команды «Моторика» ребята с ограниченными возможностями здоровья смогли прыгать через скакалку, пускать мыльные пузыри, стрелять из рогатки и даже запускать квадрокоптер. Приятно, что в благодарность за финансирование проекта аналогичный гаджет получили и все спонсоры этого проекта. В итоге авторы превысили финансовую цель и собрали почти 400% от нужной суммы. Это пример по-настоящему востребованного, вовлекающего аудиторию проекта».

Planeta.ru Девочка Аня с протезом Киби приспособленном для скакалки

В 2015 году создатели платформы запустили «Школу краудфандинга». Начинающие предприниматели, нуждающийся в финансировании, могут получить советы по разработке и ведению своего проекта, которые помогут собрать нужную сумму для реализации их идей. Уже через год после старта образовательная программа вышла за пределы Москвы: мастер-классы были организованы в нескольких регионах Российской Федерации.

В 2017 году Planeta.ru организовала первое технологическое реалити-шоу в Рунете «Битва технологий». Основной задачей проекта стало привлечение внимания к отечественным технологиям, поддержка российских техностартапов и популяризация краудфандинга.

Краудфандинг привлекает внимание не только пользователей, но и государства. При поддержке Всероссийской библиотечной ассоциации и Государственной Думы РФ был организован проект «БиблиоРодина», который помогает библиотекам пополнять их фонды научно-популярными изданиями и образовательной литературой за счет меценатских подписок. Тем не менее в России все еще не существует законодательной базы, регулирующей краудфандинг. Вопрос о включении народного финансирования в общую экономическую систему на рассмотрении.

По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет в нашей стране ожидается значительный рост краудфандинга. Одной из главных причин, ранее тормозивших развитие, стало недоверие российских граждан к различного рода финансовым проектам, размещенным в Сети. Тем не менее в последнее время ситуация изменилась, пример — уровни продаж в интернет-магазинах. Кроме того, законченные проекты, которые смогли собрать нужную сумму на запуск своего стартапа, являются показательным примером для тех, кто все еще сомневается воспользоваться народным финансированием.