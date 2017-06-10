Токио, 10 июня, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Японии туристический автобус столкнулся с автомобилем. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарное управление префектуры Аичи.

Tysto Авария

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 7:30 по местному времени (1:30 мск) на скоростной магистрали Томэй в префектуре Аичи.

Туристический автобус, в котором находились 40 человек, столкнулся с автомобилем. В результате ДТП погиб один человек, ещё 20 получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Движение по автомагистрали Томэй в районе ДТП перекрыто. Полиция устанавливает причины столкновения.