Вашингтон, 10 июня, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Право пообедать с известным американским инвестором Уорреном Баффетом продано на ежегодном благотворительном аукционе в США за более чем $2,6 млн. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Associated Press.

Mark Hirschey Уоррен Баффет

Данный аукцион устраивается самим Баффетом уже в 18-й раз. Победители торгов получают возможность пообедать с миллиардером Баффетом и задать ему любые интересующие их вопросы.

В этом году торги проходили в режиме онлайн на интернет-площадке eBay.

Собранные от аукциона средства Баффет перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города Сан-Франциско (штат Калифорния).

На данный момент, по итогам 18 торгов, Баффету удалось собрать $24 млн.

Сам Баффет рассказывал, что начал заниматься сбором средств для Glide Foundation благодаря своей жене Сьюзан, которая работала добровольцем в этой благотворительной организации до своей смерти в 2004 году.

Самую большую выручки принес аукцион 2016 года. Тогда за право пообедать с Баффетом было заплачено $3,45 млн.

Обычно Баффет устраивает благотворительный обед в престижном нью-йоркском ресторане Smith and Wollensky. Победитель торгов вправе позвать с собой ещё семь человек. По словам Баффета, такие обеды длятся около трёх часов. На них обсуждается широкий круг вопросов, единственная запретная тема — обсуждение будущих инвестиций миллиардера.

Напомним, состояние Уоррена Баффета оценивается в $75,4 млрд. Он возглавляет холдинг Berkshire Hathaway, который по сути является конгломератом из примерно 80 компаний. Эти компании работают в различных сферах экономики, в частности, страховании, инвестициях, производстве и торговле мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.