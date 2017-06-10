Жуков, Калужская область, 10 июня, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Имя командующего 1-й болгарской армией, дважды героя Болгарии, генерал-полковника Владимира Стойчева отныне будет носить улица в городе Жукове Калужской области, сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Lostbulgaria.com Генерал Владимир Стойчев во главе своего штаба

На стене нового пятиэтажного дома торжественно открыли мемориальную доску активного участника минувшей войны, дважды героя Болгарии Владимира Стойчева.

Болгарский генерал Владимир Стойчев был единственным иностранным гражданином — участником Парада Победы в Москве в 1945 году. Стойчев — кавалер советских полководческих орденов Суворова и Кутузова первой степени.

На новой улице в жуковском микрорайоне Протва пока находится одна жилая пятиэтажка, но отныне улица, названная в честь болгарского военачальника Владимира Стойчева, даст наименование микрорайону, где к 2022 году построят еще 11 жилых домов.

Напомним, что имя маршала Победы Георгия Жукова в 2016 году стала носить улица в болгарском городе Бяла, а в 2017 году — улица в Несебре. И вот теперь в летопись калужской земли вписано имя болгарина Владимира Стойчева, чья жизнь и подвиг достойны народной памяти и уважения.