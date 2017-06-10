Омск, 10 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в зоопарке редких видов животных, занесённых в Красную книгу. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Омской области.

Игоревич Шашлык

Сообщается, что инцидент произошел 5 июня в зоопарке в посёлке Большеречье Омской области. Двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения проникли ночью в зоопарк с целью поесть шашлык.

Сперва они хотели поймать лань, но не смогли.

Затем они проникли в вольеры с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Отмечается, что кудрявый пеликан и даурский журавль занесены в Красную книгу.