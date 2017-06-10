Манила, 10 июня, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Американский спецназ помогает Вооружённым силам Филиппин освобождать захваченный исламистскими боевиками город Марави в южной провинции Минданао. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на посольство США в Маниле.

U.S. Navy photo by Lt. Anthony Waters Филиппинский десант

Сообщается, что по запросу правительства Филиппин силы специального назначения США помогают филиппинским войскам в текущих операциях в Марави и поддерживают командиров филиппинской армии на земле.

Детали войсковой операции не сообщаются по причинам секретности.

Напомним, 23 мая президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В тот же день в провинции Минданао исламистские боевики атаковали ряд населенных пунктов. Основные события развернулись в городе Марави, который захватили около 500 боевиков.

Дутерте был вынужден срочно прервать свой визит в Москву и вернутся на родину. Он ввёл в провинции Минадано военное положение.

В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.