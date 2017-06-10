София, 10 июня, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам инициировать этот процесс он не может. Об этом он заявил в интервью телеканалу BTV, опубликованном сегодня, 10 июня.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

«Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — сказал Радев.

При этом президент Болгарии напомнил, что механизм Европейского союза построен таким образом, что любая из стран — членов может запустить процесс отмены санкций, и рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред.

Напомним, санкции Евросоюза и США против России были введены в 2014 году после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав РФ. Запад считает, что Россия вмешивается в гражданскую войну на Украине и «аннексировала» Крым. Доказательств столь серьёзным обвинениям до сих пор не представлено.

Тем не менее, на основании этих ложных обвинений и введены антироссийские санкции. Условием снятия санкций Запад ставит возвращение Крыма Украине и фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса.

Что касается Болгарии, то эта страна сильно подорвала свои отношения с Россией после срыва проекта газопровода «Южный поток». Этот проект предполагал строительство газопровода от российского Краснодарского края по дну Черного моря до берега Болгарии, далее в Сербию, затем в Венгрию и далее в страны Южной и Центральной Европы.

Болгарии этот проект был крайне выгоден, так как эта страна получила бы стабильные поставки российского газа, а также плату за транзит углеводородов. Однако США в грубой форме надавили на руководство Болгарии и потребовали отказаться от этого проекта, что покорная Болгария и сделала.