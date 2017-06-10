КНДР готовится к запуску МБР
Пхеньян, 10 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. «Серия недавних испытаний стратегических вооружений показывает, что мы находимся не слишком далеко от запуска межконтинентальной баллистической ракеты», — сказано в сообщении.
Напомним, активные очередная фаза активных ядерных и баллистических испытаний в КНДР началась в январе 2016 года. Это сразу же вызвало резкое недовольство США и их сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
США продавили через Совет Безопасности Организации Объединённых Наций введение жестких санкций против КНДР, которые уже несколько раз усиливались.
Однако Пхеньян не отказывается от своих намерений иметь ядерное оружие и средства его доставки. Баллистические испытания в Северной Корее проходят регулярно.
Последнее испытание нового типа ракет было проведено 8 июня.