София, 10 июня, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев намерен пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения своей страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году. Об этом Радев заявил в интервью BTV, опубликованном сегодня, 10 июня.

Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года, Николай Дмитриев-Оренбургский (1883)

Радев рассказал, что собирается провести разговор с Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия.

«В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии», — сказал президент Болгарии.

Также Радев подчеркнул, что не намерен идти «на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов».

Напомним, после того, как стало известно, что Радев хочет пригласить Путина на празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига, ряд болгарских политиков высказал недовольство этим намерением президента. В числе политиков, которые критикуют это решение Радева, бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после русско-турецкой войны 1877−1878 годов часть Болгарии получила права широкой административной автономии в составе Османской империи.